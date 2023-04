Estremamente pallida - Cruciverba

Blanka ( Buranka) è un personaggio della serie di videogiochi Street Fighter. È una presenza stabile nei vari capitoli comparendo anche in Capcom vs. SNK, in Marvel vs. Capcom e nella serie Street Fighter EX. Blanka, inoltre, appare nel film Street Fighter - Sfida finale, dove viene fuso col personaggio di Charlie, che verrà introdotto successivamente nel ...

Cerea (Zerèa in veneto) è un comune italiano di 16 640 abitanti, con titolo di città, della provincia di Verona in Veneto.