L eroe che teme la kryptonite - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SUPERMAN

Significato/Curiosita : L eroe che teme la kryptonite Lex Luthor è un personaggio della serie televisiva Smallville, interpretato da Michael Rosenbaum. È l'adattamento della storica nemesi di Clark Kent/Superman, creata nel 1940 da Jerry Siegel e Joe Shuster nei fumetti dalla DC Comics. Nelle prime sette stagioni riveste uno dei ruoli principali; inizialmente il suo personaggio ha comportamenti benevoli seppur già ambigui, ma nel corso della serie evolve sempre più il suo lato oscuro, che infine prende il sopravvento. Superman, il cui vero nome è Clark Kent, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da DC Comics. È stato creato da Jerry Siegel (testi) e Joe Shuster (disegni) nel 1933, viene considerato il primo supereroe in senso storico e ha fatto il suo debutto nel fumetto Action Comics n. 1 (data di copertina: giugno 1938; pubblicazione: 18 aprile 1938). Superman è stato trasposto in diversi media oltre al fumetto, tra cui serial radiofonici, romanzi, film, programmi televisivi, recite teatrali e videogiochi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

