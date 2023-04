Ente che promuove il turismo locale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ente che promuove il turismo locale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 3 lettere : EPT

Significato/Curiosita : Ente che promuove il turismo locale L'azienda di promozione turistica (APT) è un ente del diritto italiano, previsto dalla legge statale n. 217 del 1983, la quale prescriveva che tutte le Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, costituissero le Aziende di Promozione Turistica. Le APT sono enti strumentali della Regione, hanno autonomia amministrativa e gestionale e hanno personalità giuridica. Sigle EPT – Ente Provinciale per il Turismo

EPT – European Poker Tour

EPT – Energy Pay-back Time Codici EPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eliptamin (Papua Nuova Guinea) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

