È disonesto se non ha la coda - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : EDISON

Significato/Curiosita : e disonesto se non ha la coda La porta rossa è una serie televisiva italiana prodotta da Rai Fiction, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi e diretta da Carmine Elia (per le prime due stagioni) e Gianpaolo Tescari (per la terza). Trasmessa su Rai 2, la prima stagione è andata in onda dal 22 febbraio al 22 marzo 2017, la seconda dal 13 febbraio al 20 marzo 2019 e la terza ed ultima dall'11 gennaio al 1º febbraio 2023. Thomas Alva Edison (Milan, 11 febbraio 1847 – West Orange, 18 ottobre 1931) è stato un inventore e imprenditore statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

