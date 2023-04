Dio vi dette le tavole a Mosè - Cruciverba

I Dieci comandamenti, detti anche il decalogo (in ebraico: , assèret hadibrot, 'le dieci enunciazioni') o le dieci parole, sono un insieme di principi biblici relativi all'etica e al culto che svolgono un ruolo fondamentale ...

La penisola del Sinai (in arabo: , Shibh Jazirat Sina; in ebraico: , o più semplicemente il Sinai) è una penisola di forma triangolare del Vicino Oriente, che fa parte dell'Egitto nord-orientale; situata in Asia al confine col continente africano, è delimitata a est dal deserto del Negev e dal golfo di Aqaba, a nord dal Mediterraneo, a ovest dal golfo e dal canale di Suez, a sud dal mar Rosso.