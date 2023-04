Diluvi quando non hanno pari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diluvi quando non hanno pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DLV

Significato/Curiosita : Diluvi quando non hanno pari Il Diluvio (in polacco Potop szwedzki; in lituano Švedu tvanas) è il nome con cui è conosciuta nell'ambito della storia della Polonia l'invasione della Confederazione polacco-lituana da parte del Regno russo e dell'Impero svedese tra il 1655 e il 1660 (e si parla in tal caso di diluvio svedese) o, più in generale, la serie di conflitti condotti nel XVII secolo antecedenti alla grande guerra del Nord. Aeronautica Deutsche Luftsportverband (DLV): organizzazione paramilitare fondata nel 1933 dal neo governo nazista per addestrare i futuri piloti militari per la Luftwaffe. Sport Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV), federazione nazionale tedesca di atletica leggera Codici DLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Delissaville (Australia) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Diluvi quando non hanno pari : diluvi; quando; hanno; pari; Per la sua giustizia poté salvarsi dal diluvi o universale; Si imbarcò prima del diluvi o universale; La vetta emersa nel diluvi o; Vide il diluvi o universale; Un superstite del diluvi o; È molto quando l arrosto e poco; È utile quando piove; quando è pieno, è gonfio; quando si abbassa, si vede di meno; Non passa mai quando ci si annoia; Non li hanno le biciclette da corsa; Le hanno gatti e conigli; Le hanno uguali i girovaghi; Non hanno generalità; Le hanno gli stupidi e i furbi; In sette sono dispari ; Noto gioielliere di pari gi; Visto a pari gi; Sono pari in nove; Un risultato di pari ta; Cerca altre Definizioni