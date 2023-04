Così sono le opere di beneficenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono le opere di beneficenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PIE

Significato/Curiosita : Cosi sono le opere di beneficenza Gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (abbr. IPAB) sono organismi di diritto pubblico istituiti con legge n.6790/1890 (detta anche legge Crispi )che hanno subìto numerosi interventi di riforma, non da ultimo con il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207. Codici PIE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di St. Petersburg-Clearwater di St. Petersburg (Florida) (Stati Uniti d'America)

– codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di St. Petersburg-Clearwater di St. Petersburg (Florida) (Stati Uniti d'America) pie – codice ISO 639-3 della lingua piro Geografia Pie d'Orezza – comune della Corsica Settentrionale (Francia)

– comune della Corsica Settentrionale (Francia) PIE (Pan Island Expressway) – autostrada di Singapore Altro PIE ( Pocket Internet Explorer ) – browser per il web

( ) – browser per il web PIE ( Position-independent code ) – formato di file

( ) – formato di file Android Pie – versione del sistema operativo Android

– versione del sistema operativo Android PIE ( Proto-Indo-Europeo ) – protolingua indoeuropea

( ) – protolingua indoeuropea PIE ( Principio di inclusione-esclusione ) – teorema fondamentale in combinatoria

( ) – teorema fondamentale in combinatoria PIE ( Piastrinopenia indotta da eparina ) – complicanza protrombotica

( ) – complicanza protrombotica Pie – tipo di torta Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «pie» Voci correlate Pye Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

