Correggono la fortuna al gioco - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : BARI

Significato/Curiosita : Correggono la fortuna al gioco La quinta stagione della serie televisiva The Good Doctor, composta da 18 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti d'America sul canale ABC, dal 27 settembre 2021 al 16 maggio 2022. Bari (, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['bari]; Bari Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['bar] in dialetto barese; fino al 1931 Bari delle Puglie) è un comune italiano di 315 941 abitanti, capoluogo della regione Puglia e dell'omonima città metropolitana che conta circa 1.200.000 abitanti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

