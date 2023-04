La corda col cappio - Cruciverba

Il lazo (dal latino "laqueus", ovvero "laccio"; "corda") è un sostantivo derivante dalla lingua spagnola ma utilizzato correntemente in italiano per indicare quel particolare tipo di laccio, del quale si servono i cowboy nordamericani o i gaucho sudamericani provenienti dall'Argentina, per praticare il cosiddetto roping, ovvero la cattura di quadrupedi o di bestiame.

Laccio , accessorio che concorre alla chiusura di una calzatura o di altre parti dell'abbigliamento

, accessorio che concorre alla chiusura di una calzatura o di altre parti dell'abbigliamento Laccio , frazione del comune di Torriglia

, frazione del comune di Torriglia Laccio emostatico , dispositivo utilizzato fermare il flusso sanguigno

, dispositivo utilizzato fermare il flusso sanguigno Laccio d'amore , ornamento esteriore dello scudo in araldica

, ornamento esteriore dello scudo in araldica Lazo o Laccio , corda utilizzata per la cattura di animali

o , corda utilizzata per la cattura di animali Laccio, in topologia cammino chiuso