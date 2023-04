La coppia di fatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La coppia di fatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TT

Significato/Curiosita : La coppia di fatto Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello conferito dal matrimonio. In Italia l'istituto giuridico dell'unione civile è regolato dalla cosiddetta Legge Cirinnà. Sigle Telegraphic transfer – pagamento tramite trasferimento fondi telegrafico

– pagamento tramite trasferimento fondi telegrafico Tempo terrestre – scala di tempo

– scala di tempo Tennis tavolo – sport

– sport Tourist Trophy – competizione motociclistica]

– competizione motociclistica] Transport Tycoon – videogioco manageriale

– videogioco manageriale Trentino Trasporti – azienda di trasporto pubblico della provincia autonoma di Trento

– azienda di trasporto pubblico della provincia autonoma di Trento Trieste Trasporti – azienda di trasporto pubblico di Trieste Codici TT – codice vettore IATA di Air Lithuania

– codice vettore IATA di Air Lithuania TT – codice FIPS 10-4 di Timor Est

– codice FIPS 10-4 di Timor Est tt – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tatara

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tatara TT – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Trinidad e Tobago

– codice ISO 3166-1 alpha-2 di Trinidad e Tobago TT – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Treinta y Tres (Uruguay) Informatica .tt – dominio di primo livello di Trinidad e Tobago

– dominio di primo livello di Trinidad e Tobago <tt>...</tt> – elemento HTML che formatta il testo con un carattere non proporzionale a dimensione fissa

– elemento HTML che formatta il testo con un carattere non proporzionale a dimensione fissa TomTom – società olandese che produce sistemi di navigazione satellitare Altro TT – brano musicale delle Twice del 2016

– brano musicale delle Twice del 2016 TT – simbolo del teratesla

– simbolo del teratesla TT – targa automobilistica di Trnava (Slovacchia)

– targa automobilistica di Trnava (Slovacchia) TT – Terra-Terra, identificativo dello stato del conduttore neutro e della situazione delle masse di un sistema elettrico

– Terra-Terra, identificativo dello stato del conduttore neutro e della situazione delle masse di un sistema elettrico TT – Tipo timido

– Tipo timido TT racing , specialità del flat track

, specialità del flat track Audi TT – automobile della Audi

– automobile della Audi Scala TT – scala del modellismo ferroviario

– scala del modellismo ferroviario Tt – abbreviazione della lettera a Tito di San Paolo

– abbreviazione della di San Paolo TT seguita da un numero da 1 (TT1) a 415 (TT415) indica la sigla relativa alle Tombe dei Nobili della Necropoli tebana Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

