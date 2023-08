Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale degli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale degli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NSC

Significato/Curiosita : Il consiglio per la sicurezza nazionale degli usa

Informazioni e sicurezza esterna (in acronimo aise) è il servizio segreto italiano per l'estero, facente parte del sistema di informazione per la sicurezza della... Con o contengono il titolo. nsc – codice iso 639-3 della lingua shi nsc – normal streght concrete – calcestruzzo ordinario nsc – national sales company –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

