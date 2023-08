Confluì in Banca Intesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confluì in Banca Intesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COMIT

Significato/Curiosità : Confluì in Banca Intesa

Il Comit è stato un importante istituto di credito italiano che ha avuto un ruolo significativo nel settore bancario del paese. Nel corso della sua storia, il Comit ha svolto un'attività di banca commerciale e di investimento, offrendo una vasta gamma di servizi finanziari alle imprese e ai privati. Nel 2003, il Comit ha confluì nella Banca Intesa, dando vita a uno dei più grandi gruppi bancari italiani, l'Intesa Sanpaolo. Questa fusione ha portato ad una maggiore presenza nel mercato e a una più ampia offerta di prodotti e servizi per i clienti.

