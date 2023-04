Con una lettera in più, la 3 verticale sarà al tuo fianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con una lettera in più, la 3 verticale sarà al tuo fianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANCA

Significato/Curiosita : Con una lettera in piu la 3 verticale sara al tuo fianco La crocifissione (o, meno comunemente, crocefissione) di Gesù è la modalità con la quale egli fu messo a morte. In anatomia umana, l'anca è la regione di unione fra tronco, nello specifico la sua regione pelvica, e arto inferiore. È costituita da una sola unità giunturale, l'articolazione coxofemorale, ovvero l'enartrosi tra il cotile dell'osso iliaco e la testa del femore, e dalle parti molli che la rivestono. L'anca è importantissima nelle attività di carico e nella deambulazione; a differenza della spalla, è un'articolazione molto stabile e pertanto sacrifica un certo arco di movimento. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

