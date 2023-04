Con Tizio e Sempronio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con Tizio e Sempronio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CAIO

Significato/Curiosita : Con Tizio e Sempronio Tizio, Caio e Sempronio sono i nomi di tre ipotetiche persone, utilizzati in italiano per indicare una qualsiasi persona presa ad esempio. Persone Caio – papa della chiesa cattolica (283-296)

– papa della chiesa cattolica (283-296) Caio (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano

(1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano Caio (1974) – ex cestista brasiliano

(1974) – ex cestista brasiliano Caio (1975) – ex calciatore brasiliano

(1975) – ex calciatore brasiliano Caio (1986) – calciatore brasiliano

(1986) – calciatore brasiliano Caio (1994) – calciatore brasiliano Altro Caio – variante del nome proprio di persona italiano maschile Gaio

– variante del nome proprio di persona italiano maschile Gaio Caio – cognome italiano

– cognome italiano Caio – uno dei nomi del celebre terzetto Tizio, Caio e Sempronio

– uno dei nomi del celebre terzetto Tizio, Caio e Sempronio Caio – personaggio del film d'animazione La spada nella roccia

– personaggio del film d'animazione Caió – settore della Guinea-Bissau

– settore della Guinea-Bissau Monte Caio – monte dell'Appennino parmense Pagine correlate Kaio

– settore della Guinea-Bissau Monte Caio – monte dell'Appennino parmense Pagine correlate Kaio

Gaio (disambigua)

