Si fa con poche parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa con poche parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUNTO

Significato/Curiosita : Si fa con poche parole La frase a buon intenditor poche parole allude al fatto che chi è competente in un certo settore non ha bisogno che gli vengano decantate le qualità del prodotto che è oggetto della disamina. Anzi, un'eccessiva prolissità da parte dell'interlocutore, evidentemente interessato a valorizzarne i pregi, può indurre il legittimo sospetto, da parte dell'intenditore, che si tratti di espressioni faziose e ... Nella documentazione, l'abstract oppure sommario o sunto è il riassunto, privo di interpretazioni o critiche, di un documento, come un articolo scientifico o una tesi universitaria. Il suo scopo è di permettere al lettore di comprendere in breve l'argomento e i punti principali del documento. Il termine è definito dalla norma internazionale ISO 214-1976 e dalla norma italiana 5127-1981, del 1987. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

