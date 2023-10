Vi si comprano libri usati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si comprano libri usati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BANCARELLA

Significato/Curiosita : Vi si comprano libri usati

Il Premio Bancarella è un premio letterario nato nel 1953 a Mulazzo, all'ombra della Torre di Dante Alighieri ed in seguito trasferito nella vicina città di Pontremoli, in Toscana. Si tiene ogni anno il penultimo sabato o domenica di luglio. Una prima selezione stabilisce i sei libri finalisti a cui viene attribuito il Premio Selezione Bancarella, da questi verrà poi scelto il vincitore assoluto, premiato nella serata finale. I vincitori ricevono una ceramica artistica raffigurante "san Giovanni di Dio", il santo spagnolo che durante la sua vita fu a lungo venditore di libri.

