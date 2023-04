I componimenti come Dei Sepolcri di Foscolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I componimenti come Dei Sepolcri di Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARMI

Significato/Curiosita : I componimenti come Dei Sepolcri di Foscolo Dei sepolcri è l'opera di Ugo Foscolo più compatta e conclusa. Si tratta di un carme composto da 295 endecasillabi sciolti. Questi versi sono stati scritti in pochi mesi tra l'estate e l'autunno del 1806 ed in seguito pubblicati nel 1807 mentre il poeta era ospite dell'amata contessa Marzia Martinengo Provaglio presso Palazzo Martinengo nel centro di Brescia. L'opera vide luce presso la "Tipograa Dipartimentale del Mella" diretta da Niccolò Bettoni. È probabile che l'idea di ... Annalisa Carmi, meglio conosciuta come Lisetta Carmi (Genova, 15 febbraio 1924 – Cisternino, 5 luglio 2022), è stata una fotografa italiana, famosa per i suoi reportage di impegno sociale realizzati negli anni sessanta e settanta, come i camalli di Genova, i travestiti di Via del campo, i campi profughi palestinesi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

