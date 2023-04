Colò a picco nel suo viaggio inaugurale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colò a picco nel suo viaggio inaugurale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TITANIC

Significato/Curiosita : Colo a picco nel suo viaggio inaugurale Edward John Smith Jr. (Hanley, 27 gennaio 1850 – Oceano Atlantico, 15 aprile 1912) è stato un comandante marittimo britannico, passato alla storia per essere stato il comandante del RMS Titanic nel suo unico, sfortunato viaggio. Smith si sacrificò quando la nave colò a picco la notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 e, per lo stoicismo e la forza d'animo dimostrati di fronte a tale avversità, divenne un'icona dello stiff upper lip, un atteggiamento di autocontrollo ... L'RMS Titanic è stato un transatlantico britannico della classe Olympic, naufragato nelle prime ore del 15 aprile 1912, durante il suo viaggio inaugurale, a causa della collisione con un iceberg. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Colò a picco nel suo viaggio inaugurale : colò; picco; viaggio; inaugurale; I componimenti come Dei Sepolcri di Foscolo; Il colore di certi romanzi; Un veicolo tornato di moda; Il veicolo trainato dai samoiedi; Colosso energetico italiano; picco li molluschi ottimi in umido con i piselli; Il picco lo Stato delle Antille che fu invaso dagli USA nel 1983; picco le zappe con un lungo manico; Una picco la disputa; Uno milanese è picco lo; Il viaggio di chi parte; Sosta lungo il viaggio ; Viaggiò sull Arca; Lo scontrino di viaggio ; Lasciare un luogo per iniziare un viaggio ; Spettacolo inaugurale ; Colò a picco nel viaggio inaugurale ; Cerca altre Definizioni