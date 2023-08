Chi lo sente va ad aprire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo sente va ad aprire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DRIN

Significato/Curiosita : Chi lo sente va ad aprire

lo osserva. arrivato in una hall, sente una voce che gli dice di recarsi in una location simile ad un labirinto, e a questo punto nabnab inizierà ad inseguirlo... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il drin (in albanese drini, in macedone e serbo: /drim) è un fiume che attraversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Chi lo sente va ad aprire : sente; aprire; Consente ricerche subacquee; Al presente ; Si sente per i tempi passati; Il giorno presente ; Si sente nelle gambe intorpidite; Consente la molteplicità dei partiti; Si soffia senza aprire bocca; Si impugna per aprire ; Si tira per aprire le lattine; Recitano senza aprire bocca; aprire bocca per parlare;

