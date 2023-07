Cane da caccia inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cane da caccia inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POINTER

Altra risposta : SPANIEL

Significato/Curiosita : Cane da caccia inglese

biel inglese è una razza di cane da caccia e da tartufo particolarmente elegante ed aristocratica. originariamente fu selezionata per la caccia della... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il pointer è una razza canina di origine britannica che prende il nome dalla sua capacità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

