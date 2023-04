Cammina con il bastone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cammina con il bastone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZOPPO

Significato/Curiosita : Cammina con il bastone Il Cammino di Santiago di Compostela è una rete di itinerari che, a partire dal Medioevo, i pellegrini hanno percorso attraverso l'Europa per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela, presso la quale si troverebbero le reliquie dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore. A oggi, l'itinerario più utilizzato è il cosiddetto Camino Francés, lungo circa 800 km, che normalmente viene percorso in circa un mese. Nel 1993 le strade francesi e spagnole che compongono l'itinerario ... Persone Cognome Donato Zoppo (1975) – saggista e conduttore radiofonico italiano

(1975) – saggista e conduttore radiofonico italiano Giorgio Del Zoppo (1285-1342) – condottiero italiano Pseudonimo Benedetto di Bindo Zoppo , o Benedetto di Bindo (...-1417) – pittore italiano

, o Benedetto di Bindo (...-1417) – pittore italiano Carlo lo Zoppo , soprannome di Carlo II d'Angiò o Carlo II di Napoli ((1254-1309) – re di Napoli

, soprannome di Carlo II d'Angiò o Carlo II di Napoli ((1254-1309) – re di Napoli Cervo Zoppo (...-1877) – condottiero nativo americano dei Miniconjou

(...-1877) – condottiero nativo americano dei Miniconjou Marco Zoppo , soprannome di Marco Ruggeri (1433-1478) – pittore italiano

, soprannome di Marco Ruggeri (1433-1478) – pittore italiano Pietro lo Zoppo , o Pietro VI, propr. Petru chiopul (1537-1594) – voivoda (principe) di Moldavia

, o Pietro VI, propr. Petru chiopul (1537-1594) – voivoda (principe) di Moldavia Rocco Zoppo , o Zoppi, nome d'arte di Giovan Maria di Bartolomeo Bacci di Belforte (1450-1510) – pittore italiano

, o Zoppi, nome d'arte di Giovan Maria di Bartolomeo Bacci di Belforte (1450-1510) – pittore italiano Sigiberto lo Zoppo , o Sigoberto lo Zoppo, o anche Sigeberto (...-509 circa) – re dei Franchi

, o Sigoberto lo Zoppo, o anche Sigeberto (...-509 circa) – re dei Franchi Zoppo di Gangi , soprannome di alcuni pittori italiani, in particolare di Gaspare Vazzano e Giuseppe Salerno

, soprannome di alcuni pittori italiani, in particolare di Gaspare Vazzano e Giuseppe Salerno Zoppo di Lugano, soprannome di Giovanni Battista Discepoli (1590 circa-1654 circa) – pittore svizzero-italiano Altro Zoppo – affetto da zoppia Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Zoppo» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Cammina con il bastone : cammina; bastone; cammina di buon passo; Come si chiama il passo di danza reso celebre da Michael Jackson, consistente nell andare indietro dando l illusione di cammina re in avanti; Si segue cammina ndo; Si lascia cammina ndo; L iconica cammina ta di Michael Jackson; Il bastone di comando; Il bastone ricurvo per l hockey su ghiaccio; bastone grosso e corto; Pieno di rughe, con molti anni e col bastone ; bastone prezioso posseduto da un monarca; Cerca altre Definizioni