È caldo, in Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È caldo, in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : HOT

Significato/Curiosita : e caldo in Inghilterra L'Inghilterra (in inglese: England, /'glnd/) è una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'unica a non costituire un'entità amministrativa e a non essere dotata di un governo autonomo. Condivide le frontiere con la Scozia a nord e con il Galles ad ovest, mentre il suo capoluogo è Londra, capitale del Regno Unito. Codici HOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Memorial Field, Hot Springs (Arkansas), Stati Uniti

hot – codice ISO 639-3 della lingua hote Musica Hot – album di James Brown del 1976

– album di James Brown del 1976 Hot – singolo di Simon Darlow del 1992

– singolo di Simon Darlow del 1992 Hot – album di Melanie B del 2000

– album di Melanie B del 2000 Hot – singolo di Avril Lavigne del 2007, dall'album The Best Damn Thing

– singolo di Avril Lavigne del 2007, dall'album Hot – album di Inna del 2009

– album di Inna del 2009 Hot – singolo di Inna del 2009, dall'album omonimo

– singolo di Inna del 2009, dall'album omonimo Hot – singolo di Young Thug del 2019

– singolo di Young Thug del 2019 HOT – boy band sudcoreana Altro Euromissile HOT

Hot – azienda israeliana di telecomunicazioni e televisione via cavo

– azienda israeliana di telecomunicazioni e televisione via cavo Hot – distretto della Thailandia Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «hot» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

