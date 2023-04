Il calciatore soprannominato il Divin Codino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il calciatore soprannominato il Divin Codino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BAGGIO

Significato/Curiosita : Il calciatore soprannominato il Divin Codino Roberto Baggio (Caldogno, 18 febbraio 1967) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

