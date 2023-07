Un buono per pranzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un buono per pranzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TICKET

Significato/Curiosità : Un buono per pranzare

Un ticket per pranzare è un buono che permette di usufruire di un pasto in determinati luoghi come ristoranti, mense aziendali o locali convenzionati. Questo tipo di buono è spesso fornito come beneficio ai dipendenti o come incentivo in ambito lavorativo. I ticket per pranzare offrono la possibilità di consumare un pasto senza dover utilizzare denaro contante, facilitando l'organizzazione dei pasti durante la giornata lavorativa. Possono coprire completamente o parzialmente il costo del pasto, a seconda delle politiche aziendali. I ticket per pranzare sono un modo comune per promuovere il benessere dei dipendenti e favorire una pausa pranzo adeguata, contribuendo al miglioramento della qualità della vita lavorativa.

Altre risposte alla domanda : Un buono per pranzare : buono; pranzare; Il migliore lo è di buono ; Un buono per servizi turistici; Tutt altro che buono ; Se è buono si rifiuta; Più che buono ; Superlativamente buono ; pranzare ... in centro;

Cerca altre Definizioni