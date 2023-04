Un buco in piazza - Cruciverba

La piazza de' Salterelli è un piccolo slargo del centro storico di Firenze, situato nella zona medievale tra piazza della Signoria e via Lambertesca. Vi si accede dal chiasso degli Armagnati e dai due rami del chiasso del Buco.

Il Foro Romano (in latino Forum Romanum, sebbene i Romani si riferissero ad esso più spesso come Forum Magnum o semplicemente Forum) è un'area archeologica di Roma racchiusa tra il Palatino, il Campidoglio, Via dei Fori Imperiali e il Colosseo, costituita dalla stratificazione dei resti di quegli edifici e monumenti di epoche eterogenee che per gran parte della storia antica di Roma rappresentarono il centro politico, giuridico, religioso ed economico della città di Roma, oltre che il centro nevralgico dell'intera civiltà romana.