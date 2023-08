Ha un breve corso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un breve corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RIO

Significato/Curiosita : Ha un breve corso

breve corso di psicoanalisi è un sintetico ma esauriente compendio sui concetti fondamentali della classica teoria psicoanalitica. è di facile lettura... rio – torrente dell'umbria stati uniti d'america rio – località della florida rio – località dell'illinois rio – località dello stato di new york rio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ha un breve corso : breve; corso; Vostro in breve ; Riassumere in breve ; Frase breve e concettosa; Un passeriforme dalla breve coda; Caso latino in breve ; Megaelettronvolt in breve ; Lo è un discorso sconnesso; Il percorso del tram; Si ammirano nel corso dei défilé dei grandi stilisti; Si dice di discorso senza costrutto; Le curve che allungano il corso d un fiume; Personaggio dei fumetti del secolo scorso : Abner;

