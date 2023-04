Lo è Braccio di Ferro - Cruciverba

Braccio di Ferro (Popeye) è un personaggio immaginario statunitense creato da Elzie Crisler Segar, apparso in strisce giornaliere e tavole domenicali a fumetti e in cartoni animati cinematografici e televisivi. Esordisce il 17 gennaio 1929 nella striscia a fumetti Thimble Theatre (traducibile come “piccolo teatro”), che successivamente viene ribattezzata "Popeye", grazie all'inaspettato successo del personaggio. La sua prima comparsa in Italia è nel marzo 1935 su una ...

Un marinaio è un membro dell'equipaggio di una nave.