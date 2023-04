Avvengono festosamente nei cantieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvengono festosamente nei cantieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VARI

Significato/Curiosita : Avvengono festosamente nei cantieri Vari (in greco moderno: ) è un ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica (unità periferica dell'Attica Orientale) con 10.998 abitanti secondo i dati del censimento 2001. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Avvengono festosamente nei cantieri : avvengono; festosamente; cantieri; Le sue colate avvengono in acqua; Che avvengono prima; avvengono ogni volta che si tira un carico; Fatti in contrasto con l epoca in cui avvengono ; Che avvengono a temperatura costante; Approvare festosamente con entusiasmo; Guasti da cantieri navali; Macchina da cantieri ; Lo storico complesso veneziano di cantieri navali; Una grossa macchina dei cantieri edili; cantieri nel mezzo; Cerca altre Definizioni