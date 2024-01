La Soluzione ♚ L angoletto che si cerca per starsene in pace

Italiano Aggettivo posto m sing (araldica) attributo araldico che si applica a: una figura con riferimento alla sua posizione sullo scudo posto in capo , posto in punta

più figure, generalmente uguali, con riferimento alla loro posizione relativa sullo scudo poste 3, 2, 1 , poste in croce

una figura quando disposta in modo diverso da quello abituale o convenzionale un pesce posto in palo , una spada posta in banda

Sostantivo posto m sing (pl.: posti) (geografia) luogo geografico delimitato artificialmente, naturalmente o solo idealmente località, paese ho saputo che l'Italia è un bel posto e quindi sono partito (diritto) (economia) impiego, lavoro (per estensione) seduta e/o posizione di un luogo ove poter sedersi, stare spazio in cui è depositato, messo, sistemato, posizionato qualcosa o qualcuno (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu posto in classifica (per estensione) postazione: forze dell'ordine in schiera posto di blocco Voce verbale posto m participio passato di porre prima persona singolare dell'indicativo presente di postare Sillabazione (sostantivo) pò | sto o pó | sto Pronuncia IPA: /'psto/ Etimologia / Derivazione (aggettivo, sostantivo) dal latino positus , participio passato maschile singolare di ponere ossia "porre"

, participio passato maschile singolare di ossia "porre" (voce verbale) vedi porre Citazione Sinonimi luogo, punto, posizione, sede, sito, collocazione, ubicazione

(di un oggetto) posizione

posizione (per oggetto) spazio libero

spazio libero (luogo) spazio, vano

spazio, vano (geografico) luogo, località, ambiente

luogo, località, ambiente paese, zona, terreno, contrada

(in teatri, cinematografi ) sedile, poltrona

sedile, poltrona (di un’aula scolastica) banco

banco sedia, seggio, stallo

(di lavoro) ufficio, impiego, occupazione, lavoro; carica, grado, mansione, incarico,

ufficio, impiego, occupazione, lavoro; carica, grado, mansione, incarico, (commercio) locale pubblico, locale

locale pubblico, locale (di pronto soccorso) centro, postazione

centro, postazione appostamento

(di pilotaggio, di guida ) cabina Parole derivate appostato, capoposto, segnaposto, impostare, sottoposto

(gergale) ripostiglio Termini correlati luogo a posto, al posto di, posta Alterati ( diminutivo ) posticino

posticino (peggiorativo) postaccio Proverbi e modi di dire essere a posto

al posto di

mettere a posto : disporre

: disporre a posto con la coscienza

persona a posto : persona meritevole di fiducia

: persona meritevole di fiducia rimettersi a posto : risarcire debiti in corso o ovviare a perdite economiche

: risarcire debiti in corso o ovviare a perdite economiche mettersi a posto : avanzare da qualche punto di vista finanziario

