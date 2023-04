L anagrafe delle auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anagrafe delle auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PRA

Significato/Curiosita : L anagrafe delle auto Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Pra' (elisione dell'antico nome originale latino di Prata Veituriorum) è un quartiere del ponente genovese; situato tra Pegli e Voltri, fa parte del Municipio VII Ponente del Comune di Genova, per appunto insieme con Pegli e Voltri. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

