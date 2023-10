Abili nel mestiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abili nel mestiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAPACE

Altra risposta : CAPACI

Significato/Curiosita : Abili nel mestiere

Professione, e chi scrive in diverse forme e generi più o meno codificati. abili scrittori possono usare il linguaggio (narrativo o meno) per esprimere idee... Professione, e chi scrive in diverse forme e generi più o meno codificati.scrittori possono usare il linguaggio (narrativo o meno) per esprimere idee... La strage di Capaci fu un attentato di stampo terroristico-mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di Capaci (sul territorio di Isola delle Femmine) con una carica composta da tritolo, RDX e nitrato d'ammonio con potenza pari a 500 kg di tritolo, per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada A29, alle ore 17:57, mentre vi transitava sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di Polizia, sistemati in tre Fiat Croma blindate. Oltre al giudice, morirono altre quattro persone: la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

