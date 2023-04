Le vocali in turco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in turco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UO

Significato/Curiosita : Le vocali in turco Il nome di alfabeto turco è variamente applicato ai vari sistemi di scrittura alfabetica utilizzati per la lingua turca. Sigle Ultima Online – videogioco

– videogioco Unità Organizzativa – nella pubblica amministrazione, e nell'organizzazione aziendale

– nella pubblica amministrazione, e nell'organizzazione aziendale University of Oregon – università statunitense

– università statunitense Urban operations, operazioni militari di guerra urbana.

operazioni militari di guerra urbana. Unità Ospedaliera – in ambito medico Codici UO – codice vettore IATA di Hong Kong Express Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

