Una figura retorica - Cruciverba

In retorica, fin dalle sue forme classiche, si intende per "figura" (spesso "figura retorica"; in greco sµa, schêma; in latino figura, da fingo, 'plasmo') qualsiasi artificio nel discorso volto a creare un particolare effetto. Si parla di "artificio" in quanto la figura rappresenta, soprattutto nel linguaggio poetico, una "deviazione", uno "scarto" rispetto al linguaggio comune: così le intende il maestro di retorica romano Marco Fabio Quintiliano (I ...