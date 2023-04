Tipo di scrittura come quella del lapis niger - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di scrittura come quella del lapis niger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BUSTOFEDICA

Significato/Curiosita : Tipo di scrittura come quella del lapis niger Una scrittura bustrofedica è una scrittura che non ha una direzione "fissa" ma procede in un senso fino al margine scrittorio e prosegue a ritroso nel senso opposto, secondo un procedimento "a nastro", senza "andare a capo" ma con un andamento che ricorda quello dei solchi tracciati dall'aratro in un campo. L'etimologia della parola ricorda infatti l'andamento di un bue durante l'aratura (dal greco antico ßstfd, boustrophedón, a sua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

