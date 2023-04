Lo svedese ideatore del termometro centigrado - Cruciverba

Il grado Celsius (in simboli °C; pronuncia italiana: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'lsjus/; pronuncia svedese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'slsjs/), detto in passato anche centigrado, è l'unità di una scala di misura per la temperatura, così chiamata dal nome dell'astronomo svedese Anders Celsius (1701-1744), che la propose per la prima volta nel 1742.