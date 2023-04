Al suo ponte si ispira una canzone alpina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al suo ponte si ispira una canzone alpina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BASSANO

Significato/Curiosita : Al suo ponte si ispira una canzone alpina Bassano del Grappa (Basan /Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">ba'sa/ in veneto), già Bassano Veneto, è un comune italiano di 42 315 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

