Strumento musicale elettronico - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MOOG

Significato/Curiosita : Strumento musicale elettronico Uno strumento musicale elettronico, più correttamente elettrofono analogico o elettrofono a oscillatori, è uno strumento musicale elettrofono che produce suoni per mezzo dell'elettronica analogica, emettendo un segnale audio elettrico che, a sua volta, pilota un altoparlante. Il moog (IPA: /'mog/) è un sistema di sintetizzatori basati su tastiera, progettato e costruito dall'ingegnere statunitense Robert Moog, da cui prende il nome. Lo strumento debuttò nel 1964. Vi sono numerosi tipi di moog, i più utilizzati sono stati il Polymoog e il Minimoog. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Strumento musicale elettronico : strumento; musicale; elettronico; Uno strumento degli oculisti; Antichissimo strumento a corda arabo; Piccolo strumento a fiato; Uno strumento per disegni geometrici; strumento fragoroso; Un suo successo musicale è Sincerità; Il genere musicale di Robbie Williams; Il gruppo musicale che lanciò la famosa canzone Noi non ci saremo; Ridotto gruppo musicale ; L hip genere musicale ; Elaboratore elettronico impiegato come interfaccia fra due reti distinte; Tubo elettronico con la griglia; Tubo elettronico … con la griglia; Un sistema elettronico per il controllo di macchinari; Registro elettronico Nazionale; Cerca altre Definizioni