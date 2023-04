Fa strizzare l occhio involontariamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa strizzare l occhio involontariamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIC

Significato/Curiosita : Fa strizzare l occhio involontariamente Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Con tic si intendono, in campo medico-scientifico, tutti quei movimenti stereotipati, senza uno scopo preciso, che l'individuo compie senza averne il controllo. Se si prova a controllarli possono scaturire contrazioni violente, come reazione al tentativo di contenimento del tic. Il tic è un'anomalia rientrante nella casistica dei disordini del movimento. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

