Lo stesso che cambiate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stesso che cambiate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUTATE

Significato/Curiosita : Lo stesso che cambiate Qualcosa è cambiato (As Good as It Gets) è un film del 1997, diretto da James L. Brooks. La locuzione latina Eadem Mutata Resurgo, tradotta letteralmente, significa “Uguale o Diversa, Risorgo”. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

