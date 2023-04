È stato un grande campione di tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stato un grande campione di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IVAN LENDL

Significato/Curiosita : e stato un grande campione di tennis Il tennis, derivato dall'antica pallacorda, è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori (due contro due nella specialità del doppio) in un campo da gioco diviso in due metà da una rete alta 0,914 m al centro e 1,07 m ai lati. Ivan Lendl (Ostrava, 7 marzo 1960) è un ex tennista e allenatore di tennis cecoslovacco naturalizzato statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

