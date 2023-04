Sta per nostro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per nostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NS

Significato/Curiosita : Sta per nostro Il Padre nostro (in latino: Pater Noster; in greco antico: te µ, Páter hemôn), così chiamato dalle parole iniziali, detto anche Preghiera del Signore (in latino: Oratio Dominica), è la più conosciuta delle preghiere ... Sigle Name server

Narodna Stranka – Partito Popolare, partito politico montenegrino

– Partito Popolare, partito politico montenegrino Nasjonal Samling – partito politico norvegese

– partito politico norvegese Nederlandse Spoorwegen – ferrovie olandesi

– ferrovie olandesi Noi Sammarinesi – partito politico sammarinese Codici NS – codice FIPS 10-4 del Suriname

NS – vecchio codice ISO 3166-2:AU del Nuovo Galles del Sud (ora NSW)

NS – codice ISO 3166-2:CA della Nuova Scozia (Canada)

NS – codice ISO 3166-2:MD di Nisporeni (Moldavia)

NS – codice ISO 3166-2:MW di Nsanje (Malawi)

NS – codice ISO 3166-2:NI di Nueva Segovia (Nicaragua) Altro ns – simbolo del nanosecondo

nS – simbolo del nanosiemens

Ns – abbreviazione di nembostrato

NS – targa automobilistica di Novi Sad (Serbia) Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

