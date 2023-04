Sono doppie nei ritrovi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono doppie nei ritrovi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RI

Significato/Curiosita : Sono doppie nei ritrovi Andrej Andreevic Rublëv, accreditato dall'ATP con la traslitterazione anglosassone Andrey Rublev (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">n'drej r'blf; in russo: ; Mosca, 20 ottobre 1997), è un tennista russo. Ri è un comune francese di 174 abitanti situato nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

