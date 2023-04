Società segrete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Società segrete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SETTE

Significato/Curiosita : Societa segrete Le società segrete sono organizzazioni che mantengono nascosti i nomi degli iscritti e l'attività da esse svolte; non sempre usano scopi vietati dalla legge, sebbene la legge n. 17 del 1982 (adottata dopo la scoperta della loggia P2) consideri tali quelle che segretamente svolgono certe attività di interferenza nelle funzioni pubbliche. 7 (sette, indoeuropeo *sept; cf. latino septem, greco pt, sanscrito saptà, gotico sibun, armeno ewt'n) è il numero naturale dopo il 6 e prima dell'8. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Società segrete : società; segrete; Lo sono gli amministratori delle società se non sono unici; Ci seguono in società ; società di trasporti privati via app; società senza fini di lucro sigla; La maggiore società italiana produttrice di zucchero; Per le votazioni segrete ; Quelle segrete sono sette; Intenzioni segrete ; Viene eletto nella segrete zza più assoluta; La segrete ria telefonica su Internet; Cerca altre Definizioni