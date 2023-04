Sinonimo di espandersi - Cruciverba

Cambridge (pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['kembr]) è una città del Regno Unito di 124 000 abitanti. Si trova nella parte orientale dell'Inghilterra a circa 100 km a nord-est di Londra, capoluogo della contea del Cambridgeshire ed è bagnata dal fiume Cam, sul quale si svolgono gare di canottaggio. È sede di un'università tra le più antiche al ...

Il golfo di Corinto (in greco: a p, Korinthiakós Kólpos) è quella parte del Mar Ionio che separa il Peloponneso dal resto della Grecia continentale. Il golfo propriamente detto è delimitato ad ovest dallo stretto di Rion, che lo separa dal golfo di Patrasso nel punto in cui sorge il ponte Rion Antirion, e ad est dall'istmo di Corinto; per mezzo del canale di Corinto comunica col Mar Egeo. Le principali città che si affacciano sul golfo sono Corinto e Lepanto.