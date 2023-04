Sigla da indirizzi Internet - Cruciverba

In informatica e nelle telecomunicazioni, il dominio di primo livello, in inglese top-level domain (TLD), è l'ultima parte del nome di dominio Internet. Corrisponde alla sigla alfanumerica che segue il punto più a destra dell'URL; per esempio, l'indirizzo Internet di Wikipedia è wikipedia.org , quindi la parte dell'indirizzo web che ricade entro il dominio di primo livello è org .

Un Uniform Resource Locator, noto con l'acronimo URL ( lett. "localizzatore uniforme di risorse"), è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa su una rete di computer, come ad esempio un documento, un'immagine, un video, tipicamente presente su un host server e resa accessibile a un client.