Second Network Operator - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Second Network Operator. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SNO

Significato/Curiosita : Second Network Operator Nelle telecomunicazioni un operatore virtuale di rete mobile, in sigla MVNO (dall'inglese mobile virtual network operator), è una società che fornisce servizi di telefonia mobile senza possedere alcuna licenza per il relativo spettro radio né necessariamente avere tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi utilizzando a tal scopo una parte dell'infrastruttura di un ... Astronomia 14724 SNO – asteroide della fascia principale Persone Evander Sno, calciatore olandese Fisica Sudbury Neutrino Observatory – esperimento sui neutrini solari Codici SNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sakon Nakhon (Thailandia) Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Second Network Operator : second; network; operator; second a e quarta lettera in arabo; La second a persona; Il padre dei vizi, second o un popolare proverbio; Norme second o cui si giudica; Il second o dispari; Allontanare un disturbatore da un social network ; Un social network ; I network del web come Snapchat e Instagram ing; Un social network cinese; Diffuso social network cinese; La narcosi pre-operator ia; Decorso postoperator io; Un operator e di telefonia; La lama in sala operator ia; operator i ecologici; Cerca altre Definizioni