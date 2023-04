Scendere di sella - Cruciverba

Un valico di montagna (anche detto passo, colle, varco, giogo, sella, forca, forcola, forcella, bocca o in diversi altri modi) è un collegamento tra due località o valli o bacini idrografici, attraverso una catena montuosa. Il passaggio geografico può essere attraversato, e quindi il collegamento può essere costituito da un sentiero, una strada o una ferrovia.

Col termine saprofita, dal greco sap (saprós), "marcio", e ft (phytón), "pianta", si indicano gli organismi che si nutrono di materia organica morta o in decomposizione. Nonostante etimologicamente richiami le piante, si continua ad usarlo in riferimento ai funghi e batteri, che non sono più classificati come appartenenti al regno vegetale.