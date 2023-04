La scatola metallica che protegge certi computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scatola metallica che protegge certi computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CABINET

Significato/Curiosita : La scatola metallica che protegge certi computer Crash Bandicoot è un franchise appartenente ai generi platform, avventura dinamica, simulatore di guida e party. I primi videogiochi della serie uscirono per PlayStation e successivamente per varie console come PlayStation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance e Wii, mentre nel 2017 venne sviluppato da Vicarious Vision, un remake per PlayStation 4 dei primi tre capitoli della serie, rilasciato un ... Cabinet of Curiosities, nota anche come Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, è una serie televisiva antologica statunitense del 2022 creata da Guillermo del Toro. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La scatola metallica che protegge certi computer : scatola; metallica; protegge; certi; computer; Come il tonno in scatola ; scatola musicale automatica fra; La scatola sugli aerei; Pesciolini inscatola ti; Una scatola musicale; Un insidia metallica ; Lega metallica per trombe; È metallica o cartacea; Diffusa lega metallica dal colore simil dorato; Può averla l orlo della moneta metallica ; protegge dall aria chi la usa; protegge vano Biancaneve; Il guscio che riveste e protegge lo smartphone; protegge le labbra dalle screpolature; Li protegge il guardaspiaggia; Timbrati come certi valori; L abuso di certi atti non autorizzati; certi scooter ne hanno tre; Priva di certi requisiti; Duri come certi colletti; Termine per computer ; Si immettono nella memoria di un computer ; Un personal computer ; Consente al computer di collegarsi a Internet; L unità elementare per la memoria di un computer ; Cerca altre Definizioni