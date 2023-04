Roditori proverbialmente dormiglioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roditori proverbialmente dormiglioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GHIRI

Significato/Curiosita : Roditori proverbialmente dormiglioni Il ghiro (Glis glis Linnaeus, 1766) è un roditore appartenente alla famiglia Gliridae; è l'unica specie del genere Glis. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

