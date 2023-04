La ricorrenza ebraica chiamata anche festa dei lumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ricorrenza ebraica chiamata anche festa dei lumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHANUKKAH

Significato/Curiosita : La ricorrenza ebraica chiamata anche festa dei lumi Chanukkah; Hannukkah, Chanukkà, Channukah, (in ebraico o , anukkah) è una festività ebraica, conosciuta anche con il nome di Festa delle luci o Festa dei lumi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

